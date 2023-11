Le PSG fait face à un gros problème

Alexis Brunet

Le PSG cherche depuis plusieurs mois une solution pour ses problèmes de stade. Le club de la capitale souhaiterait acheter le Parc des Princes, mais il se heurte au refus de la mairie de Paris. Il a donc décidé de déposer un dossier pour acquérir le Stade de France, mais là encore il y a un gros problème qui pourrait tout remettre en question.

Le PSG a écrit certains de ses plus beaux souvenirs au Parc des Princes, mais il se pourrait que les prochains soient les derniers. En effet, le club de la capitale cherche une solution pour son nouveau stade. Le champion de France souhaiterait rester dans l'enceinte parisienne, mais cela n'est pas bien parti.

Le PSG songe au Stade de France

Le PSG souhaite dans l'absolu rester au Parc des Princes, et y réaliser des travaux d'agrandissement. Mais pour le moment, le club de la capitale se heurte au refus de la mairie de Paris, propriétaire du stade. Les dirigeants parisiens ont donc assuré leurs arrières, et ils ont déposé un dossier pour acquérir le Stade de France.

Le PSG fait face à un problème majeur