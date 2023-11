Bourreau du PSG, il raconte

Thibault Morlain

Alors que le Milan AC n’avait pas gagné et n’avait toujours pas marqué après 3 journées de Ligue des Champions, les joueurs de Stefano Pioli se sont réveillés face au PSG. A domicile, les Italiens se sont imposés (2-1). Menés au score, les Milanais ont inversé la tendance, l’emportant notamment grâce une réalisation d’Olivier Giroud. Un but sur lequel est revenu l’international français.

Présent dans le groupe de la mort de la Ligue des Champions, le PSG n’a toujours pas validé son ticket pour les huitièmes de finale. Les joueurs de Luis Enrique restent d’ailleurs sur une défaite. Après Newcastle, c’est le Milan AC qui a fait tomber le club de la capitale. A San Siro, le PSG avait pourtant ouvert le score grâce à Milan Skriniar. Mais Rafael Leao et Olivier Giroud ont par la suite trompé Gianluigi Donnarumma pour offrir les 3 points au Milan AC, de retour dans la course à la qualification.

Deux stars du PSG galèrent, l’équipe de France réagit https://t.co/fJHWSQkycr pic.twitter.com/7p3YyEgvbb — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« C’était important de gagner ce match »

Le but d’Olivier Giroud a donc été primordial pour le Milan AC face au PSG. Se confiant pour Le Journal du Dimanche , l’attaquant milanais est revenu sur cette réalisation, expliquant alors : « C’est un but qui nous fait du bien parce qu’il nous relance dans ce groupe. C’était important de gagner ce match pour rester en vie dans la compétition. Maintenant, la balle est dans notre camp. Si on gagne les deux derniers matchs, on se qualifie ».

« On espère aller le plus loin possible »