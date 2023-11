Le PSG rêve d’un projet fou à un milliard d’euros

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG tente d'acheter le Parc des Princes, afin de pouvoir réaliser des travaux et agrandir sa capacité d'accueil. Le club de la capitale se heurte pour le moment à la volonté de la mairie de Paris. Cela n'empêche pas le champion de France de rêver à certains projets fous, dont un à plus d'un milliard d'euros.

Le PSG est assurément l'un des plus grands clubs de France, et même d'Europe. Mais pour continuer sa progression au niveau continental, le club de la capitale veut se doter d'un nouveau stade, plus moderne, et surtout plus grand. Actuellement, le Parc des Princes ne peut accueillir qu'un peu plus de 48 000 spectateurs, et les dirigeants parisiens souhaiteraient pouvoir pousser cette jauge à 60000.

Le PSG a un projet fou à un milliard d'euros

D'après les informations du journal L'Équipe , le PSG serait en train de réfléchir à un projet pour le Parc des Princes. Le club de la capitale et les cabinets d’architectes Pierre Ferret et Populous planchent sur un projet moderne, ambitieux, et luxueux. Il y aurait par exemple un toit, mais aussi une pelouse rétractable. La jauge de spectateurs passerait de 47 000 à 57 000, avec une hausse du nombre de places VIP. Ce projet faramineux à un coût et il pourrait bien atteindre le milliard d'euros.

Mbappé - PSG : Un gros contrat pour tout relancer ? https://t.co/fahZFSa4K4 pic.twitter.com/OWFxGtEu87 — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Le PSG pense au Stade de France aussi