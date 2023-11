Un crack rembarre PSG et imite Neymar

Pierrick Levallet

À la recherche d'une nouvelle pépite, le PSG était sur les traces d'Endrick il y a quelques mois. Mais finalement, le crack de 17 ans a repoussé les avances parisiennes pour s'engager au Real Madrid, qu'il rejoindra en juillet prochain lorsqu'il aura 18 ans. En attendant, le phénomène de Palmeiras a bouclé un deal assez similaire à un contrat que Neymar a obtenu il y a quelques temps.

Du haut de ses 17 ans, Endrick affole déjà le football européen. Il y a quelques temps, le crack de Palmeiras était sur les tablettes des plus grands clubs, dont le PSG. Mais finalement, le jeune attaquant de 17 ans a choisi le Real Madrid pour son avenir. Son transfert est prévu pour juillet prochain, lorsqu’il aura 18 ans.

Endrick signe chez New Balance

Et comme le rapporte Relevo , Endrick vient tout juste de signer un partenariat avec New Balance . La marque américaine n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour s’assurer les services de la pépite de Palmeiras. En effet, New Balance aurait proposé un contrat assez similaire à ce que Neymar peut avoir chez Puma . L’équipementier entend construire une relation sur la durée avec l’attaquant de 17 ans.

Endrick a mis l'accent sur l'aspect social