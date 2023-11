Deschamps se lâche sur une recrue du PSG !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani traverse une période de doutes sur le plan sportif, lui dont l’insouciance au dernier Mondial lui avait valu une belle cote sur le marché des transferts et une arrivée au PSG à l’intersaison. Didier Deschamps a tenu à lui apporter son soutien tout en affirmant qui lui reste des progrès à faire.

Didier Deschamps continue de faire confiance à Randal Kolo Muani, en attestent les trois rassemblements depuis le début de saison, quand bien même la recrue estivale du PSG peine un peu depuis son transfert dans la capitale. Bien qu’il ne soit pas entré en jeu samedi face à Gibraltar (14-0), Kolo Muani dispose de la confiance de Didier Deschamps.

«C'est encore un jeune joueur, qui a des étapes à franchir»

« Il va bien, il est souriant. Moins bien sur le terrain ? Il peut faire mieux. Bien sûr que je lui parle à Kolo, du moment qu'il garde cette tranquillité. Les qualités, il les a. C'est encore un jeune joueur, qui a des étapes à franchir. Mais il a toujours sa sérénité ». a affirmé le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse lundi soir.

«Randal est en train de s’adapter doucement mais sûrement»