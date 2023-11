PSG : Il fait capoter un transfert à 40M€, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

En plein calvaire depuis le début de saison au PSG, Hugo Ekitike aurait pu éviter de se retrouver dans une telle situation cet été. L'attaquant de 21 ans n'était plus désiré et plusieurs clubs souhaitaient le recruter. Mais entre les préférences de l'ancien Rémois et les exigences financières de son agent qui étaient trop élevées, Hugo Ekitike a fini par rester dans la capitale.

Hugo Ekitike ne semble plus être le bienvenu au PSG. Arrivé dans la capitale lors de l’été 2022, l’attaquant de 21 ans était très attendu après sa saison intéressante au Stade de Reims. Le buteur n’aura néanmoins pas réussi à s’imposer chez les Rouge-et-Bleu - notamment bloqué par la concurrence à son poste - à tel point que la direction parisienne voulait s’en séparer cet été.

Casse-tête au PSG, Luis Enrique a trouvé la solution https://t.co/ojTskK9etS pic.twitter.com/VvvpJuCWm0 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Le PSG ne veut plus d'Ekitike

Cependant, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu du côté du PSG. À l’issue du mercato estival, Hugo Ekitike est resté au sein de la formation parisienne. Écarté depuis le début de saison, l’attaquant parisien vit un calvaire. Il n'a disputé que huit petites minutes sous les ordres de Luis Enrique. Pourtant, il ne manquait pas d’options sur le marché pour éviter de se retrouver dans une telle situation.

Son agent a plombé plusieurs deals sur le mercato