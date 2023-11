Mercato : Le vestiaire du Real Madrid recale Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En fin de contrat, Carlo Ancelotti ne sait pas encore s’il sera toujours en poste au Real Madrid la saison prochaine. Alors qu’un départ semblait à l’ordre du jour, le nom de Zinedine Zidane circulant notamment pour venir prendre sa succession, une prolongation serait désormais dans les plans de la formation espagnole. Pour le plus grand plaisir du vestiaire, dont Dani Carvajal.

Que va décider le Real Madrid pour son banc de touche ? Alors que Carlo Ancelotti souhaiterait être fixé sur sa situation avant la fin de l’année, la tendance semble à une prolongation pour le technicien italien, libre en fin de saison. Un avenir qui devrait toutefois dépendre de la seconde partie de saison des Merengue. Ces dernières semaines, plusieurs noms sont pourtant ressortis pour débarquer à la Casa Blanca , dont ceux de Xabi Alonso, Roberto De Zerbi et même Zinedine Zidane, que l'on ne dit pas insensible à l’idée de revenir. Mais dans le vestiaire, on ne voit que par Carlo Ancelotti.

« Il y a peu d'entraîneurs qui peuvent faire mieux que Carlo au Real Madrid »

C’est le cas de Dani Carvajal, qui a pourtant longtemps côtoyé Zinedine Zidane. « Quand j'ai commencé, j'étais un inconnu pour lui et j'ai un peu perdu pied. C'est avec Zizou que j'ai passé le plus de temps , a confié le défenseur en conférence de presse, évoquant ses premiers pas avec Carlo Ancelotti. Il ne cesse de se réinventer, de préparer les matches. Pour moi, il peut rester aussi longtemps que lui et le club le souhaitent. Il y a peu d'entraîneurs qui peuvent faire mieux que Carlo au Real Madrid ». Une déclaration qui ravira à coup sûr Ancelotti, d’autant que l’Espagnol n’est pas le seul à le penser.

« C’est une personne faite pour être dans ce club »