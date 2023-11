Mercato : Le PSG prévenu, un grand projet est imaginé avec Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivant à la fin de son engagement, Carlo Ancelotti pourrait se voir offrir une prolongation de contrat par le Real Madrid, estimant que l’Italien est le meilleur pour diriger Jude Bellingham et ses coéquipiers, en attendant l’arrivée d’un gros nom l’année prochaine. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé apparaît encore comme la priorité.

Le Real Madrid se penche déjà sur la saison à venir. Malgré les rumeurs autour de Zinedine Zidane ou Xabi Alonso, ciblés pour prendre la succession de Carlo Ancelotti, ce dernier serait bien parti pour renouveler son bail à en croire les informations d’ OK Diario . « L'accord pourrait être conclu très rapidement, même autour de Noël », a affirmé le directeur du média espagnol Eduardo Inda ce lundi soir sur le plateau d’ El Chiringuito . Le Real Madrid a confiance en Ancelotti et souhaite ainsi le récompenser de son travail avec un nouveau contrat, mais pas seulement.

Que doit faire Zidane pour son retour ? https://t.co/WA2Z6qL1EO pic.twitter.com/9kJ5ELY8WV — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Le Real veut prolonger Ancelotti et lui offrir du lourd

Au sein du club, on estime en effet que Carlo Ancelotti mérite de rester à son poste pour profiter des changements réalisés dans l’effectif durant la prochaine intersaison. Le Real Madrid prévoit de recruter un joueur de classe mondiale selon OK Diario , et Kylian Mbappé figure toujours en pole position.

Mbappé est en fin de contrat