Le PSG se prend déjà un stop pour le mercato hivernal !

Auteur d'une saison très convaincante avec le LOSC, Leny Yoro est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui envisagerait de recruter le défenseur central dès le mercato de janvier. Mais l'international espoirs et sa direction ont déjà pris une décision radicale et n'envisagent aucunement un transfert cet hiver.

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato hivernal du PSG ? La piste menant à Leny Yoro (18 ans), le jeune défenseur central du LOSC, revient avec insistance, puisque son profil aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG apprécie effectivement le profil de Yoro comme le10sport.com vous l'a révélé, et il envisagerait même de le recruter dès le mois de janvier, avant de le laisser en prêt dans la foulée pour les six derniers mois de la saison au sein de son club formateur. Mais la pépite lilloise a déjà tranché pour son avenir...

Coup de théâtre sur le mercato du PSG ! https://t.co/cb4fWcGzC0 pic.twitter.com/CzaGRnF0nT — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Le LOSC a tranché

L'EQUIPE confirme le vif intérêt du PSG dans ce dossier, qui date du dernier mercato estival, mais assure que Leny Yoro ne quittera pas le LOSC en janvier. La direction des Dogues refuse catégoriquement de laisser filer son jeune crack défensif en plein milieu de la saison.

Yoro refuse de bouger pas en janvier

De son côté, Yoro n'envisage pas non plus un départ à l'approche du mercato hivernal, et devrait donc remettre cette question à l'été 2024. Le PSG semble donc essuyer un premier refus catégorique pour le mois de janvier.