PSG, Real Madrid… Mbappé a annoncé sa prochaine destination

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole pourrait avoir déjà annoncé le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé. Partagé entre le PSG et le Real Madrid, l'international français aurait tranché en faveur du club merengue et aurait dévoilé sa décision aux responsables du Real Madrid. Le PSG pourrait donc le perdre gratuitement en fin de saison.

La question est sur toutes les lèvres : au sein de quelle équipe évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Interrogé lors du dernier rassemblement des Bleus , le joueur tricolore avait refusé de répondre. « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça » avait lâché Mbappé.

Messi - Zidane : Il annonce du lourd pour Mbappé ! https://t.co/1Cwh5hGZLi pic.twitter.com/WO5ex4USJc — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Mbappé a choisi son prochain club

Kylian Mbappé veut certainement se concentrer sur la saison en cours et ne pas déstabiliser son club. A moins qu'il n'ait pas encore pris sa décision. Pour Carlos Carpio, ce n'est pas le cas. Journaliste pour Marca, il a annoncé le choix de Mbappé. Selon lui, le joueur de 24 ans souhaiterait quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid une fois la saison terminée. Mbappé pourrait mettre fin à une aventure de six ans.

Mbappé lâche une première demande au Real Madrid