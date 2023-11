PSG : L’avenir de Mbappé relancé par un sacrifice à 100M€ ?

Thibault Morlain

En 2022, le PSG avait réussi à empêcher le départ de Kylian Mbappé. Le forcing du Qatar avait fini par payer puisque le PSG avait accepté de prolonger son contrat alors qu’on s’attendait à le voir partir. Voilà que la situation se répète avec Mbappé. Va-t-il cette fois donner son accord pour allonger son bail ? De nouveaux éléments sont apparus.

A compter du 1er janvier 2024, Kylian Mbappé aura la possibilité de signer avec le club de son choix. En effet, étant dans la dernière année de contrat, le Français pourra s’engager ailleurs en vue de la saison prochaine. Un départ de Mbappé serait forcément une catastrophe pour le PSG, qui va toutefois tout faire pour convaincre son joyau de prolonger. Les Parisiens y arriveront-ils comme en 2022 ? Le feuilleton ne fait que commencer…



Le calme du PSG

Quid donc de la prolongation de Kylian Mbappé ? Ce mardi, le Daily Record a fait certaines confidences sur l’avenir de l’attaquant du PSG. Et pour ce qui est d’un nouveau contrat, le média britannique explique que dans les hautes sphères du club de la capitale, on serait plutôt détendu à propos de ce feuilleton Mbappé, surtout après ce qui est arrivé durant l’été quand le joueur du PSG a renoncé à près de 100M€ pour réintégrer le groupe de Luis Enrique suite à sa mise à l’écart.

Un nouveau contrat d’un an et plus par la suite pour Mbappé ?