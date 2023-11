Mercato : Il donne sa réponse au Real Madrid !

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne dispose toujours pas d’une offre de prolongation entre ses mains. Et à l’instant T, l’Italien ne s’en cacherait pas auprès de son entourage, ce sera soit le Real Madrid soit la sélection brésilienne.

Carlo Ancelotti a remporté une Ligue des champions, une Liga et une Coupe du roi depuis son retour au Real Madrid au printemps 2021. En l’espace de deux saisons, le technicien italien a raflé les trophées majeurs pour lesquels le club merengue se bat à chaque exercice. Mais pas de quoi lui assurer sa continuité au Real Madrid alors que son contrat prendra fin en juin prochain.

Priorité donnée au Real Madrid ?

En effet, bien que Relevo ou d’autres médias espagnols aient tous fait part de l’éventuelle prolongation de la collaboration entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid, aucune offre concrète de contrat aurait été proposée à l’Italien selon The Athletic. Quoi qu’il en soit, d’après les propos énoncés par l’entourage d’Ancelotti au média, sa priorité est de rester au Real Madrid et ce, depuis la fin de l’année 2022.

Depuis le printemps, Ancelotti a annoncé la couleur : le Real Madrid ou le Brésil