Mercato : Le PSG veut piller un club de Ligue 1

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, suite à l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. De nombreux joueurs ont ainsi rejoint le club de la capitale, mais voilà que la reconstruction serait encore loin d’être terminée. Le PSG préparerait d’autres transferts pour l’avenir et un club de Ligue 1 pourrait en faire les frais.

Avec Bradley Barcola, le PSG a montré lors du dernier mercato estival qu’il pouvait également recruter des joueurs en Ligue 1. Si c’était rare ces dernières années, l’ex-crack de l’OL pourrait être le premier d’une longue liste désormais. Le PSG pourrait ainsi piocher en Ligue 1 et certains joueurs retiendraient visiblement l’attention des Parisiens.

Transferts : Le PSG a tranché pour son mercato hivernal https://t.co/KWzogkaiHs pic.twitter.com/ekh2BpDT7W — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Le PSG va recruter au LOSC ?

Et le recrutement made in Ligue 1 du PSG pourrait notamment prendre l’accent lillois. Alors que Paris a recruté Renato Sanches à l’été 2022 du côté du LOSC, d’autres joueurs des Dogues plairaient maintenant à Luis Campos, ancien dirigeant lillois. En défense centrale, Leny Yoro fait forte impression à seulement 18 ans. De quoi intéresser le PSG et d’autres cadors européens.

Yoro, Djalo, Chevalier…

Mais il n’y aurait pas que Leny Yoro. En effet, afin de mettre en concurrence Gianluigi Donnarumma dans les buts, le PSG aurait également un oeil sur Lucas Chevalier, âgé de 22 ans. Autre défenseur central du LOSC à être dans les petits papiers parisiens : Tiago Djalo. Selon les échos de la presse italienne, le PSG ferait partie des prétendants du Portugais comme l’Inter Milan ou la Juventus.