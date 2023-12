Catastrophe à 25M€, le PSG prêt à faire la même erreur ?

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal, une première piste semble se détacher au niveau des départs, du côté du Paris Saint-Germain. Il s’agirait de Fabian Ruiz, qui pourrait rejoindre sous la forme d’un prêt avec option d’achat la Juventus, où il pallierait aux absences de Paul Pogba et de Nicolo Fagioli. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Arrivé en provenance du Napoli lors du mercato estival 2022, Fabian Ruiz ne s’est jamais imposé au PSG et cette saison, il subit de plein fouet la concurrence du trio formé par Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. La blessure de ce dernier lui a offert un peu plus de place, mais pour combien de temps encore ?

Fabian Ruiz pourrait être prêté à la Juventus

Ainsi, un départ est évoqué pour Fabian Ruiz, qui pourrait bien retrouver la Serie A. Tuttosport a relancé les débats autour d’une arrivée à la Juventus lors du mois de janvier, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat autour des 25M€. Cette option deviendrait automatique en cas de qualification de la Juve en Ligue des Champions.

