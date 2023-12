Mbappé, Neymar... Il balance sur les stars du PSG !

Axel Cornic

Passé sur le banc de 2018 à 2020, Thomas Tuchel a a connu des hauts et des bas au Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé tout récemment à Bild il revient sur cette étape de sa carrière d’entraîneur et raconte notamment son expérience auprès des grandes stars du vestiaire comme Kylian Mbappé et Neymar.

Depuis le début du projet QSI, le PSG a fait main basse sur les grandes stars du football. Le problème c’est qu’il n’est pas toujours simple de les faire cohabiter et dans le vestiaire parisien on a souvent parler de guerres de clans ou encore d’égos entre les différentes grosses têtes de l’équipe.

Transfert à 90M€ au PSG, Luis Enrique valide https://t.co/stOXbTQmcF pic.twitter.com/s5AAd2gEjV — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

« Le problème, c’est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect »

Thomas Tuchel en a fait l’expérience, puisqu’il a dirigé lors de son passage des stars comme Neymar, Kylian Mbappé ou encore Thiago Silva et Angel Di Maria. Dans un entretien accordé à Bild il raconte son expérience, lui qui dirige désormais le Bayern Munich. « Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque toujours. Le problème, c’est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect » a confié l’ancien coach du PSG, qui a été écarté de son poste en décembre 2020.

« Vous avez besoin d’une bonne relation avec eux, sinon vous ne pourrez pas les convaincre de vos idées »