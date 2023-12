Viré par le PSG, il attend une légende de l’équipe de France

Arnaud De Kanel

Le PSG a enchainé les coachs ces dernières années. Après avoir mené le club de la capitale en finale de Ligue des chmpions quelques mois auparavant, Thomas Tuchel se faisait licencier le 23 décembre 2020. Un mauvais cadeau de Noël en avance pour le manager allemand qui a depuis rebondi à Chelsea et enfin au Bayern Munich. D'ailleurs, il souhaiterait recruter une légende de l'équipe de France en Bavière.

Pas très réputé pour donner du temps à ses entraineurs, le PSG les collectionne depuis un certain temps. Avant Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, Thomas Tuchel était aux commandes de l'équipe première. Mais comme les deux premiers cités, il a été viré à la suite de résultats jugés décevants par les dirigeants. Depuis, Tuchel a retrouvé un banc à Chelsea où il avait remporté la Ligue des champions, avant de se faire licencier et de rebondir au Bayern Munich. Le club bavarois nourrit de grandes ambitions et l'ancien coach du PSG veut donc avoir le meilleur effectif possible. Il aurait identifié un manque en défense central, secteur dans lequel une légende de l'équipe de France lui plairait beaucoup.



Messi s’est clashé au Qatar, un ancien du PSG raconte https://t.co/WMYy1K3kpW pic.twitter.com/zB6aJwMFfx — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Varane au Bayern avec Tuchel ?

Comme Casemiro, Raphaël Varane n'arrive pas à gagner des trophées comme ils avaient pour habitude de le faire au Real Madrid. Manchester United est un club malade et les deux anciens de la Maison Blanche seraient ouverts à un départ. D'après Sky Sports , le champion du monde 2018 serait dans les petits papiers du Bayern Munich. Thomas Tuchel souhaiterait le signer dès cet hiver bien que son salaire risque de poser problème. Les Red Devils pourraient accepter un chèque compris entre 20M€ à 30M€.

Un plan B à Arsenal

Mais si l'ancien coach du PSG n'arrive pas à recruter Raphaël Varane, il pourrait se tourner vers Takehiro Tomiyasu. Le défenseur japonais d'Arsenal représenterait une sérieuse alternative à la légende de l'équipe de France. Affaire à suivre...