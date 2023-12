Transfert avorté au PSG, il confirme en direct

Benjamin Labrousse

Après un début de saison de folie en 2022-2023, le PSG alors entraîné par Christophe Galtier avait connu de nombreuses blessures au retour de la Coupe du monde. Ainsi, le club parisien avait tenté plusieurs coups sur le mercato hivernal. Tout proche de signer au PSG, Hakim Ziyech avait manqué sa visite médicale. L’ailier marocain est d'ailleurs revenu sur ce sujet.

En janvier dernier, le PSG alors sous la houlette du tandem Luis Campos-Christophe Galtier avait une priorité sur le mercato hivernal. En effet, le club parisien souhaitait absolument recruter Rayan Cherki en provenance de l’OL. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Paris a tout tenté pour attirer le crack lyonnais, en vain.

Le PSG a tenté Ziyech

Face aux nombreux refus de l’OL dans ce dossier, le PSG s’était alors rabattu sur Hakim Ziyech, alors en grande difficulté à Chelsea. L’ailier marocain était alors tout proche de s’engager à Paris, mais avait manqué sa visite médicale pour un problème au genou.

« Il y avait trois équipes avec des joueurs de haut niveau qui me voulaient »