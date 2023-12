Ce crack a préparé son transfert, le PSG peut exulter

Alexis Brunet

Le PSG pourrait prochainement annoncer la signature d'un nouveau crack. Le club de la capitale serait très proche d'un accord avec les Corinthians pour le transfert de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain de 18 ans brille dans le championnat brésilien, mais son avenir s'écrit à coup sûr en Europe. Ce dernier serait même déjà préparé à cela.

Le PSG s'est montré particulièrement actif sur le mercato estival. Le club de la capitale a enregistré de nombreuses arrivées, mais aussi de nombreux départs. Cet hiver, il va sûrement y avoir encore du mouvement, en tout cas Luis Campos est déjà sur le pied de guerre.

Luis Campos s'intéresse à Gabriel Moscardo

Un nom commence à être lié avec insistance au PSG, il s'agit de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain évolue aux Corinthians, et à seulement 18 ans, il est titulaire au sein du club brésilien. L'Équipe et Foot Mercato ont notamment évoqué l'intérêt parisien, et une offre de 25M€ pourrait faire plier les dirigeants brésiliens.

Moscardo a préparé son transfert