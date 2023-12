Cette star snobe le PSG, Griezmann sort du silence

Jean de Teyssière

Lors de la saison 2018-2019, l'Europe commençait à apercevoir le talent de Joao Félix, lorsqu'il évoluait au Benfica. Agé alors de 20 ans, l'international portugais avait inscrit 20 buts en 43 matchs, lors de sa première saison avec l'effectif professionnel. Transféré l'été suivant à l'Atlético de Madrid contre 126M€, Joao Felix ne parviendra jamais à s'imposer sous les ordres de Diego Simeone et est prêté cette saison au FC Barcelone, alors que le PSG était sur le dossier. Son ancien coéquipier, Antoine Griezmann, a expliqué pourquoi ça n'avait pas marché avec Félix.

Cet été, le PSG s'est intéressé à plusieurs pistes pour le poste d'attaquant. Revenu de prêt de Chelsea, Joao Félix faisait partie de la short list parisienne mais l'international portugais a finalement décidé de partir en prêt au FC Barcelone. Un prêt qui se passe plutôt bien pour le moment, avec 4 buts marqués en 16 apparitions.

Joao Félix explique pourquoi il a choisit le Barça

Il y a quelques semaines, Joao Félix s'était exprimé sur les raisons de rejoindre le FC Barcelone plutôt qu'un autre club : « Est-ce vrai que je suis très peu payé et que j'ai renoncé à beaucoup d'argent pour venir au Barça ? Oui, la vérité est que j'ai renoncé à une part importante de mon salaire. Mais j'avais besoin d'un changement, d'un endroit où je pourrais jouer au football et, comme je l'ai dit, j'ai toujours pensé que ce serait l'endroit idéal. Les choses vont bien et je devais faire cet effort pour retrouver le plaisir de jouer. »

«Il y a eu des moments où João a été très bon, mais il faut être constant»