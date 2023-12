Gros duel au PSG, Luis Enrique prend un risque

Benjamin Labrousse

L’été dernier, le PSG a dépensé 170M€ au total pour les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Désormais en concurrence pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque parisienne, les deux joueurs sont très souvent touchés par la rotation mise en place par Luis Enrique. Une rotation qui pourrait d’ailleurs expliquer les débuts compliqués de Kolo Muani.

Une bataille. Ces dernières années, le PSG ne se posait pas vraiment de question quant à la composition de son attaque. Et pour cause, le club de la capitale possédait alors un trio de vedettes avec Neymar, Kylian Mbappé, et Lionel Messi. Mais désormais, la problématique des attaquants est bien plus complexe à Paris.

PSG : Une recrue va déjà claquer la porte ? https://t.co/aAE2jPA6kb pic.twitter.com/aI7zayRUsd — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Une rotation d’attaquants assumée par Luis Enrique

Car cet été, les dirigeants du PSG ont décidé de sortir le chéquier en recrutant non pas un, mais deux attaquants. Avec les arrivées de Gonçalo Ramos (65M€ + 15M€ de bonus) et de Randal Kolo Muani (75M€ + 15M€), le club de la capitale a permis à son entraîneur Luis Enrique de bénéficier de deux numéros 9 de talent au sein de son effectif. Et depuis le début de saison, l’Espagnol ne semble pas avoir décidé de mettre les deux attaquants en concurrence, mais se contente tout simplement de faire tourner.

Une utilisation ratée de Randal Kolo Muani au PSG ?