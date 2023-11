Mercato : Griezmann vend la mèche pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il dispose d'une clause libératoire estimée à 25M€ qui rend son transfert très abordable pour la plupart des grands clubs européens, Antoine Griezmann est annoncé dans le viseur de Manchester United compte tenu de son excellent début de saison. Interrogé sur son avenir, l'international français se montre toutefois très clair concernant ses intentions avec l'Atlético de Madrid.

Auteur d'un excellent début de saison, Antoine Griezmann a retrouvé son meilleur niveau, au point que son avenir fasse de nouveau parler, d'autant plus qu'il dispose d'une clause libératoire estimée à 25M€. Une situation qui ne serait pas passée inaperçue du côté de Manchester United qui souhaiterait recruter l'international français. Mais le natif de Mâcon semble se projeter sur le long terme avec l'Atlético de Madrid.

«J’ai besoin d’être heureux en dehors du terrain»

« J’ai toujours été comme ça. J’ai besoin d’être heureux en dehors du terrain pour être heureux là-dessus. Et mes coéquipiers, le coach, les kinés, les intendants m’aident pour ça… il y a une très bonne alchimie entre eux. Et le lien avec les fans, que j’ai récupéré et maintenant vous pouvez voir que je suis plus détendu et plus heureux de jouer. C’est grâce à tout cela que nous voyons la meilleure version de mon jeu », lâche l'international français dans les colonnes de MARCA , avant de poursuivre.

Griezmann se projette à l'Atlético