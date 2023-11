L’entraîneur du Real Madrid déclare sa flamme à son successeur ?

Thomas Bourseau

Outre Zinedine Zidane qui semble vouloir rebondir au Real Madrid, le club merengue penserait sérieusement à Xabi Alonso pour la succession de Carlo Ancelotti. En fin de contrat à Madrid, l’Italien a clamé son amour pour le travail effectué par son ancien joueur au Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso impressionne avec le Bayer Leverkusen cette saison. L’ancien joueur du Real Madrid est invaincu en Bundesliga, à l’instar du Bayern Munich, et se bat chaque week-end avec le géant bavarois pour la place de leader du championnat.

«Zidane est le favori de Perez et Xabi Alonso est le favori du club»

Au Real Madrid, le profil de Xabi Alonso ainsi que le football qui est prôné par le champion du monde espagnol est apprécié comme le journaliste Javier Rodriguez Pascual de Relevo le confiait à Madrid Zone dernièrement. « Zinedine Zidane est toujours dans l'esprit de Florentino Perez et je dirais qu'il est le favori - mais d'autres personnes au club veulent Xabi Alonso. Zidane est le favori de Perez et Xabi Alonso est le favori du club - mais l'avis du président pourrait changer ».

Après l’OM, le retour de Zidane est réclamé https://t.co/fD8I6KOdBJ pic.twitter.com/PCSlPXaNwQ — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Ancelotti : «Alonso ? Il a les qualités pour faire ce travail»