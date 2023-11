Retournement de situation au Real Madrid, Zidane est fixé ?

Jean de Teyssière

La situation de l'entraîneur au Real Madrid est bancale cette saison. Alors que le contrat de Carlo Ancelotti court prendra fin en juin prochain, l'Italien est annoncé avec insistance pour prendre la sélection brésilienne. Zinédine Zidane ou Xabi Alonso semblaient être les deux favoris pour le remplacer mais un retournement de situation pourrait avoir lieu, puisque Carlo Ancelotti serait en passe de prolonger son bail avec le Real Madrid.

Pour le moment, tout va bien au Real Madrid. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club madrilène est deuxième du classement de LaLiga derrière l'étonnante équipe de Gérone. Récemment, une victoire dans le Clasico face au FC Barcelone a donné du crédit à cette équipe, portée par un Jude Bellingham étincelant. Il ne reste donc plus au club aux 14 Ligues des Champions à finaliser le plus vite possible le dossier de l'entraîneur, qui vient de prendre un nouveau tournant.

Zidane en concurrence avec Xabi Alonso ?

Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti ne semblait plus s'écrire au Real Madrid, le nom de Zinédine Zidane est logiquement ressorti. Mais l'excellent début de saison de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen lui offrirait une longueur d'avance sur le Ballon d'Or 1998. Selon 90min , le club madrilène aurait aussi sondé Roberto De Zerbi, l'actuel entraîneur de Brighton. Mais un retournement de situation pourrait mettre à plat tous les plans du Real Madrid pour le remplacement de Carlo Ancelotti.

La malédiction continue pour le Real Madrid ? https://t.co/xvChmFFvZe pic.twitter.com/W687F4hjNr — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Carlo Ancelotti bientôt prolongé ?