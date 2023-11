Un flop est transféré, il interpelle le PSG !

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike est considéré comme une opération manquée par le PSG au vu des 35M€ investis pour le faire venir de Reims et du manque d’impact lié à son temps de jeu qu’il a eu au Paris Saint-Germain. Luis Campos, conseiller football du club, va devoir s’expliquer selon Jérôme Rothen.

Hugo Ekitike est arrivé au PSG à l’été 2022 sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire convenu avec le Stade de Reims. Le Paris Saint-Germain a terminé dans les deux premières places du championnat la saison passée, rendant obligatoire l’activation de l’option d’achat de 35M.

Hugo Ekitike a refusé de partir à Francfort

Cependant, problème, Hugo Ekitike ne s’est jamais imposé au PSG la saison dernière. Et malgré les départs de Neymar et de Lionel Messi, Ekitike n’a pas été intégré aux plans du nouvel entraîneur Luis Enrique puisqu’il a même été poussé vers la sortie à l’Eintracht Francfort. Son départ pour l’Allemagne ou l’Angleterre n’a pas eu lieu au dernier mercato. Et selon Jérôme Rothen, Luis Campos va devoir rendre des comptes.

«Acheté à ce prix là et qui n’y arrive pas, il faudra aussi qu’il s’explique»