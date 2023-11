Après son transfert au PSG, il interpelle un attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir contre l'AS Monaco, Gonçalo Ramos s'est rassuré en ouvrant le score lors de la victoire du PSG (5-2). L'attaquant portugais, dont l'option d'achat vient d'être levée, est en concurrence depuis le début de saison avec Randal Kolo Muani, également buteur contre les Monégasques, mais il assure que leur entente est excellente.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son secteur offensif en recrutant notamment deux buteurs à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, dont l'option d'achat a été levée cette semaine. Les deux attaquants sont donc en concurrence pour occuper le poste de numéro 9 du PSG.

Deux joueurs du PSG bientôt à Barcelone ? La mèche est vendue ! https://t.co/7jciY58d35 pic.twitter.com/GGcYcYyWQi — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Ramos et Kolo Muani buteurs contre Monaco

Et depuis le début de saison, leurs rendements est d'ailleurs pointé du doigt. Toutefois, vendredi soir à l'occasion de la réception de l'AS Monaco, Gonçalo Ramos a livré une très belle prestation, ouvrant même le score, profitant d'une erreur du gardien de l'ASM. A l'issue de la rencontre remportée par le PSG (5-2), le Portugais a d'ailleurs évoqué sa concurrence avec Randal Kolo Muani, lui aussi buteur en toute fin de match.

«Avec Randal Kolo Muani, c’est une concurrence saine, on s’entend très bien»