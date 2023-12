Mercato : Cristiano Ronaldo bientôt rejoint par une autre star ?

Arnaud De Kanel

Le 22 août 2022, Manchester United faisait une énième folie sur le mercato en officialisant la signature de Casemiro en provenance du Real Madrid contre près de 70M€. Le milieu de terrain brésilien fait ce qu'il peut depuis qu'il a rejoint les Red Devils mais il se heurte à l'instabilité constante du club mancunien. Mécontent de sa situation, il aurait pris la décision d'écouter les offres et pourrait rebondir en Arabie saoudite, aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Après avoir tout remporté avec le Real Madrid, Casemiro prenait l'étonnante décision de quitter la capitale espagnole pour rallier Manchester United et son climat d'incertitude. Arrivé dans un club malade, le Brésilien s'est distingué à plusieurs reprises en inscrivant des buts importants. Il a essayé d'apporter toute son expérience au vestiaire mais rien n'y fait. Les Red Devils galèrent et Casemiro serait arrivé à un point de non-retour, lui le gagnant hors pair. A 31 ans, et alors que son contrat court jusqu'en juin 2026, l'ancien du FC Porto pourrait donc s'offrir le dernier gros contrat de sa carrière, en Arabie saoudite.

Casemiro et Ronaldo réunis ?

La fin est proche entre Casemiro et Manchester United. Comme indiqué par Relevo la semaine passée, l'ancien joueur du Real Madrid serait mécontent de sa situation chez les Red Devils où il serait agacé de l'incapacité des dirigeants à construire un projet sportif solide qui permettrait d'aller glaner des titres. Ainsi, il envisagerait sérieusement un départ du club mancunien. Casemiro aurait même émis une préférence puisqu'il souhaiterait signer en Arabie saoudite. Comme Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad, Al-Nassr pourrait être susceptible de l'accueillir. Il y retrouverait l'un de ses anciens coéquipiers en club, à savoir Cristiano Ronaldo. L'heure des retrouvailles entre les deux champions a peut-être sonné.

Manchester United va écouter les offres