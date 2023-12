Le PSG boucle un transfert à 90M€, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Quelques mois après son arrivée au PSG contre 90M€, Randal Kolo Muani ne parvient pas à s’imposer en tant que buteur principal du club de la capitale. S’il doit encore progresser, l’avant-centre de 24 ans reste serein quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau, et a même pris une décision à ce sujet.

Le PSG va devoir batailler. Leaders du championnat de France, les Parisiens pourraient également prendre la première place du groupe F de la Ligue des Champions en cas de victoire face au Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Titularisé lors de quatre des cinq matchs du PSG dans cette compétition, Randal Kolo Muani peine à convaincre.

PSG : Luis Enrique révolutionne cet attaquant, un problème est dénoncé https://t.co/Bd5SNpjVHA pic.twitter.com/572v4LEXTT — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Nouveau préparateur physique pour Kolo Muani

Auteur d’un but en Ligue des Champions et de trois en Ligue 1, l’attaquant français recruté 90M€ cet été ne parvient pas non plus à se démarquer dans le jeu. Alors qu’il doit digérer son adaptation au PSG, le Parisien révèle que Kolo Muani a décidé de s’attacher les services d’un préparateur physique, le même que celui d’Ousmane Dembélé.

Kolo Muani reste serein au PSG