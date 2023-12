PSG : Luis Enrique craque totalement en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Luis Enrique a encore une fois fait le show en conférence de presse. A la veille du déplacement au Havre, l'entraîneur du PSG s'est montré particulièrement agacé par certaines questions au sujet du rendement de son équipe. L'Espagnol n'a pas épargné les journalistes présents dans la salle ce samedi.

Luis Enrique ne s'en est jamais caché, ce n'est pas un adepte des conférences de presse. Depuis son arrivée au PSG, il s'est plusieurs fois montré virulents à l'égard de certains journalistes. Ce fut une nouvelle fois le cas ce samedi à l'occasion du passage de Luis Enrique devant les médias à la veille du déplacement au Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Dès la première question, le technicien espagnol a annoncé la couleur de cette conférence de presse. Interrogé sur le manque d'efficacité de ses attaquants après le nul contre Newcastle (1-1), Luis Enrique répond cash.

«Si on a un problème de finition, les autres équipes ont quoi ?»

« C’est drôle. Si on a un problème de finition, les autres équipes ont quoi ? Une équipe qui marque 3 buts par matches, qui créé 10 occasions par rencontre… Si avec ça, on a des problèmes de finition, les autres ont quoi sérieusement ? Le football, c’est un jeu d’erreurs. Je serais préoccupé si on ne se procurait pas d’occasions. Des fois ça marche, des fois non. C’est le football, c’est la vie. S’il vous plait, il faut avoir un peu d’intelligence. Si on a un souci sur ça, on dit quoi des autres ? », s'interroge l'entraîneur du PSG avant d'être relancé sur le match du Havre. Une nouvelle question qui n'a pas plu à Luis Enrique.

«Sérieusement ? Vous voulez parier ?»