Le PSG a eu chaud, Luis Enrique pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est fait très peur en Ligue des Champions. Ayant de grandes difficultés à concrétiser ses occasions, le club de la capitale a arraché le point du nul face à Newcastle dans les derniers instants de la rencontre. Interrogé sur le manque de réalisme de son équipe, Luis Enrique a poussé un coup de gueule.

Opposé à Newcastle ce mardi soir en Ligue des Champions, le PSG s'est créé un très grand nombre d'occasions. Toutefois, le club de la capitale n'a réussi à faire trembler les filets des Magpies qu'une seule fois, et ce, dans les derniers instants de la partie.

Transfert à 25M€, le Qatar relance une vieille tradition au PSG https://t.co/dQX1mXJiF5 pic.twitter.com/z7yKRFHI7w — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Le PSG s'est fait peur contre Newcastle

Alors que le PSG était mené 1-0, Kylian Mbappé a transformé un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps (1-1). Un but précieux pour le club emmené par Luis Enrique, puisqu'une défaite aurait pu lui être fatale en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse sur le manque de réalisme de son équipe contre Newcastle, Luis Enrique a poussé un coup de gueule.

«Le problème, ce serait de ne pas se créer d'occasions»