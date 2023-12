Cette recrue sauve le PSG, elle vide son sac

Alexis Brunet

Le PSG affrontait Le Havre ce dimanche après-midi en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0, mais le match n'a pas été un long fleuve tranquille pour les Parisiens. Dès la dixième minute de jeu, Gianluigi Donnarumma a été expulsé, pour une faute très dangereuse. C'est donc Arnau Tenas qui a pris sa place, et qui a livré un gros match. Après la rencontre, le gardien espagnol a exprimé toute sa joie.

Le PSG a accentué son avance en tête de la Ligue 1 ce dimanche. Les Parisiens ont bien profité de la défaite de Nice face à Nantes samedi soir, en allant s'imposer sur la pelouse du Havre. La bande à Kylian Mbappé possède donc quatre points d'avance sur les Niçois, après cette quatorzième journée de championnat.

Donnarumma a été expulsé

Les Parisiens se sont donc imposés 0-2 face au Havre, et pourtant cela partait très mal pour le PSG. En effet, dès la dixième minute de jeu, Gianluigi Donnarumma s'est fait expulser pour une faute très dangereuse sur Josué Casimir. Le club de la capitale devait donc évoluer à dix pendant 80 minutes, et Bradley Barcola a cédé sa place pour permettre à Arnau Tenas de faire son apparition sur la pelouse.

PSG : Mbappé les recale pour son transfert https://t.co/0y3izYLUgn pic.twitter.com/GzyHVaBSHj — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Tenas est très content de sa première