Dans le dur au PSG, son clan annonce du lourd

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans tous les secteurs cet été, le PSG a notamment déboursé 60M€ pour attirer Manuel Ugarte. L'international uruguayen a d'ailleurs impressionné tout le monde à ses débuts dans la capitale. Mais depuis quelques temps, le joueur de 22 ans semble être dans le dur. Son entourage a néanmoins assuré qu'il allait très vite redresser la barre.

Afin de se renforcer cet été, le PSG a recruté dans tous les secteurs. Et les dirigeants parisiens n’ont pas lésiné sur les moyens pour mettre la main sur les joueurs qu’ils voulaient. Le club de la capitale a notamment déboursé 60M€ pour intégrer Manuel Ugarte dans son effectif. L’ancien crack du Sporting a d’ailleurs mis tout le monde d’accord à son arrivée.

Ugarte commence à galérer au PSG

Impressionnant dans la récupération et excellent dans la relance, Manuel Ugarte semblait être la perle rare que le PSG cherchait depuis très longtemps au poste de milieu défensif. Toutefois, l’Uruguayen semble être dans le dur depuis quelques temps. Mais le joueur de Luis Enrique ne se laisserait pas abattre.

Son entourage annonce qu'il va retrouver son niveau, voire mieux