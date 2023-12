Mercato - PSG : Ronaldinho débarque pour l’avenir de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est donc entré dans sa dernière année de contrat après son refus de prolonger durant l’été, de quoi le placer en position de force pour son avenir. Alors que le Real Madrid est toujours évoqué comme une destination possible, Ronaldinho espère pour sa part voir l’attaquant rester au PSG, avec un grand objectif en tête pour lui.

Que va décider Kylian Mbappé pour son avenir ? Il est encore trop tôt pour connaître la réponse à cette question, mais en attendant, les spéculations sont nombreuses. Le Real Madrid apparaît toujours comme le favori pour accueillir l’international tricolore si ce dernier décidait de quitter le PSG. Le choix final de Kylian Mbappé devrait en tout cas reposer sur des critères sportifs, l’attaquant fêtant ses 25 ans à la fin de l’année. De son côté, Ronaldinho ne cache pas sa préférence pour l’issue du dossier.

Mbappé, le Ballon d'Or au PSG ?

Interrogé par l’ AFP , l’ancien crack du PSG affiche un souhait fort pour l’avenir de Kylian Mbappé. « Un grand joueur comme lui peut avoir l'opportunité de gagner le Ballon d'or dans n'importe quelle équipe, mais comme j'aime le PSG, j'aimerais qu'il le fasse avec le PSG , a indiqué le Brésilien, jugeant le Paris Saint-Germain comme « un grand club » au sein duquel Kylian Mbappé pouvait ainsi décrocher la plus prestigieuse des distinctions individuelles, ajoutant : « J’espère qu'il va le gagner. C'est un bon ami, et un très grand joueur. J'aime son style de jeu ».

« C'est le type de joueurs que nous les Brésiliens, on adore voir jouer »