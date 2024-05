PSG : Barcola va filer en Allemagne, Luis Enrique l'interpelle

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a gravi les échelons à vitesse grand V, jusqu'à devenir un titulaire indiscutable. Séduit par les performances du crack de 21 ans, Didier Deschamps l'a convoqué pour l'Euro 2024, prévu en Allemagne cet été. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a tenu à envoyer un message fort à Bradley Barcola.

Etincelant sous les couleurs de l'OL la saison dernière, Bradley Barcola est entré dans une nouvelle dimension l'été dernier. En effet, le crack de 21 ans a été recruté par le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, qui a dépensé environ 50M€ pour finaliser son transfert.

Deschamps a convoqué Barcola pour l'Euro

Au fil des mois, Bradley Barcola s'est montré de plus en plus performant au PSG. Et aujourd'hui, il est un titulaire à part entière de Luis Enrique. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a cité le nom de Bradley Barcola lorsqu'il a annoncé sa liste de 25 joueurs convoqués pour l'Euro 2024 en Allemagne.

«C'est beau de le voir à l'Euro»