Mercato - Real Madrid : Une star veut signer, casse-tête pour Mbappé

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, Luka Modric pourrait finalement rester au Real Madrid. Le milieu de terrain âgé de 38 ans a fait savoir à sa direction son souhait de rempiler pour une saison supplémentaire. Ce qui pourrait avoir un impact pour Kylian Mbappé, qui souhaiterait récupérer son numéro 10.

Plus que deux matchs à disputer et Kylian Mbappé mettra un terme à son aventure au PSG. Il ne reste plus que le déplacement à Metz dimanche pour le compte de la dernière journée de Ligue 1 et la finale de la coupe de France contre l’OL avant que l’attaquant de 25 ans ne prenne la direction du Real Madrid.

Modric veut prolonger au Real Madrid

Dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé pourrait avoir l’opportunité d’évoluer aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric. Les deux stars du Real Madrid arrivent au terme de leur contrat et la tendance semble être à une prolongation. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’international croate a fait savoir à la Casa Blanca qu’il voulait rester.

Quel numéro pour Mbappé ?

Ce n’est pas une question d’argent pour Luka Modric, qui a repoussé deux propositions importantes en attendant la décision du Real Madrid à son sujet. S’il venait à rester, Kylian Mbappé pourrait alors être bien embêté. En effet, l’international français souhaiterait récupérer son numéro 10. Reste à savoir si le milieu de 38 ans serait prêt à lui céder, tandis que le 7 appartient à Vinicius Junior, le 11 à Rodrygo et le 9 semble être promis à Endrick.