PSG : Mbappé a vendu la mèche au vestiaire du Real Madrid

Hugo Chirossel

Après la finale de la coupe de France contre l’OL le 25 mai prochain, Kylian Mbappé aura disputé son dernier match sous les couleurs du PSG. L’attaquant âgé de 25 ans prendra ensuite la direction du Real Madrid. Si aucune annonce officielle n’a été faite, il en aurait déjà informé plusieurs joueurs de la Casa Blanca.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé ne sera bientôt plus un joueur du PSG. À la fin de son contrat, le capitaine de l’équipe de France prendra la direction du Real Madrid, où le vestiaire serait d’ores et déjà informé de son arrivée.

Mbappé a déjà annoncé son arrivée au vestiaire du Real Madrid

En effet, comme indiqué par Relevo , Kylian Mbappé aurait déjà contacté plusieurs joueurs du Real Madrid pour leur annoncer sa future arrivée. On peut penser à ses coéquipiers en équipe de France, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, voire Ferland Mendy, mais également les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo, qu’il a déjà eu l’occasion de rencontrer.

Pas de communication avant le 1er juin