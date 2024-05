PSG - Mbappé : Macron se fait clasher en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de voir Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été, Emmanuel Macron s’investit personnellement dans ce dossier et a même tenté de convaincre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, de libérer la star française pour la compétition. Un comportement très agaçant au yeux de Daniel Riolo, qui s’est lâché en direct mardi soir sur RMC.

Actuellement en partance du PSG pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé a-t-il vraiment définitivement tiré un trait sur les JO de Paris ? Le club espagnol avait fait savoir qu’il ne libèrerait aucun de ses joueurs, et Mbappé serait donc logiquement concerné par cette décision. Mais le président de la République, Emmanuel Macron, a organisé mardi une rencontre avec Florentino Pérez pour tenter de le faire changer d’avis. Et cette réunion au sommet a beaucoup fait réagir…

Le PSG annonce une signature de «rêve» https://t.co/ichXNzZH8Y pic.twitter.com/7dlOAsMn9N — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Riolo dégomme Macron

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a clashé Emmanuel Macron pour son implication sur le cas Mbappé aux JO : « Macron et les câlins à Mbappé après la finale de la Coupe du monde, c’est original, c’est un peu relou au bout d'un moment. On va dire que ça passe. Macron qui dit de pas partir du PSG parce que le championnat a besoin de lui et tout, on n’est plus dans la légende que la réalité. Là on arrive au bout, j’en peux plus. Faut arrêter. Stop. Cette histoire autour de Mbappé ça devient ridicule. Genre pour le bien de la nation, il faut absolument que Mbappé soit aux JO », lâche l’éditorialiste.

« Que Macron arrête son cirque avec Mbappé »