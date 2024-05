Panique pour ces deux joueurs du PSG

La rédaction

La saison est officiellement close pour le PSG. L’objectif pour le club de la capitale est désormais d’utiliser le mercato de la meilleure des façons, afin de façonner l’équipe la plus compétitive possible pour Luis Enrique. Au poste de gardien de but, ill devrait y avoir beaucoup de changements cet été. Alors que Matvey Safonov semble proche des Franciliens, deux portiers dont le contrat prendra fin au mois de juin pourrait quitter la capitale.

Une chose semble certaines dans les cages du PSG : Gianluigi Donnarumma sera bien le numéro un la saison prochaine. Dans le sens départs, Keylor Navas quittera l’hexagone librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, lui qui a également annoncé la fin de sa carrière internationale il y a quelques jours. De surcroit, deux autres portiers du club francilien pourraient plier bagages prochainement : Alexandre Letellier et Sergio Rico.

Letellier et Rico sont en fin de contrat le 30 juin

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Alexandre Letellier partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là, à l'instar de Kylian Mbappé et de Keylor Navas. D’après L’Équipe , le portier de 33 ans devrait se voir signifier prochainement si une prolongation de contrat lui sera accordée ou non.

Le PSG va trancher pour Letellier et Rico

Arrivé en 2022, Sergio Rico évoluait dans la peau d’un solide numéro 2, mais il a été victime d'un grave accident de cheval, qui aurait pu lui coûter la vie, le 28 mai 2023. De retour et en bonne santé, l’Espagnol verra son contrat prendre fin le 30 juin prochain. Comme Alexandre Letellier, l’ancien de Majorque devra attendre de voir si le PSG souhaite le voir poursuivre l’aventure au Parc des Princes. A suivre...