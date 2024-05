Après le fiasco, le PSG s'est racheté

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, le PSG a conclu sa saison de la meilleure des manières en remportant la 15ème Coupe de France de son histoire face à l’OL (1-2). Les hommes de Luis Enrique ont livré une belle prestation, qui a plu à Didier Digard. Néanmoins, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice estime que les Parisiens auraient dû jouer d’une telle manière face à Dortmund en Ligue des Champions.

La saison du PSG s’est achevée d’une bien belle manière. Et pour cause, les partenaires de Kylian Mbappé, qui disputait son dernier match avec Paris avant de rejoindre le Real Madrid, se sont imposés face à l’OL (1-2) en finale de la Coupe de France ce samedi soir. Grâce à des buts signés Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, les Parisiens se sont rapidement mis à l’abri, et n’auront jamais été réellement inquiétés en seconde période.

« J'ai vu le PSG que j'aurais voulu voir contre Dortmund »

Auprès de l’Equipe , l’ancien joueur du PSG (2007-2008), mais plus récemment entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard, a livré son analyse de la rencontre. Selon ce dernier, Paris s’est bien rattrapé après son erreur en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (0-2 au cumulé). « J'ai vu le PSG que j'aurais voulu voir contre Dortmund, tout simplement. Après c'est vrai que Lyon ne ferme pas le jeu et présente un profil plus offensif que Dortmund, qui est une équipe capable de casser le rythme d'un match... » .

« On aurait pu craindre que, depuis leur élimination en Ligue des champions, les Parisiens aient un peu lâché »