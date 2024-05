PSG - Real Madrid : Mbappé se fait un premier cadeau !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a tiré sa révérence au Paris Saint-Germain samedi soir avec le trophée de la Coupe de France. Sa nouvelle aventure au Real Madrid va débuter cet été, bien qu’il ait refusé d’acter la nouvelle. Mais en coulisses, le principal intéressé aurait déjà trouvé son luxueux chez soi à Madrid.

Kylian Mbappé a disputé son dernier match au PSG samedi soir à Lille dans le cadre de la finale de la Coupe de France remportée face à l’OL (2-1). Bien qu’il ait été titularisé par Luis Enrique, Mbappé n’a ni marqué ni délivré de passe décisive sur les buts d’Ousmane Dembélé et de Fabian Ruiz.

Le message de Mbappé après son départ

Après la rencontre, Kylian Mbappé a livré un nouveau message d’adieu en s’attardant notamment sur son statut émotionnel dans des propos rapportés par L’Équipe . « De la nostalgie, de l'émotion. C'était cool. J'ai toujours pris la mesure d'où j'étais, de cette expérience unique que c'est jouer au PSG. Jouer au PSG, je le recommande. J'ai eu la chance de le vivre. Ce que j'ai eu, je ne le revivrais nullement nulle part ailleurs. Je vais vivre autre chose et je suis sûr que les autres choses seront magiques aussi ».

Mbappé s’est fait un cadeau à 11M€ à Madrid