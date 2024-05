Après Mbappé, le Real Madrid a encore battu le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Malheureusement pour le club de la capitale, le club merengue l'a également battu au niveau de sa valeur d'entreprise.

💰 The European clubs with the highest Enterprise Values (EV) in 2024, as reported in our Football Benchmark report, "Football Clubs' Valuation: The European Elite 2024"📎 You can read the full report on this link: https://t.co/j13StPCo2Y#realmadrid #mancity #manchesterunited pic.twitter.com/MppEmvhhjw