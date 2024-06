Le boss du PSG brise une vieille tradition, un malaise éclate

Pierrick Levallet

Prometteuse, la saison 2022-2023 du PSG a finalement été décevante. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous, mais Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et les autres joueurs réclameraient malgré tout une prime collective pour les trophées raflés lors de cet exercice. Mais Nasser Al-Khelaïfi en aurait décidé autrement et aurait ainsi brisé une vieille coutume du projet QSI.

L’exercice 2022-2023 a été une grande déception pour les supporters du PSG. La saison avait pourtant bien démarrée. Le trio formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi fonctionnait à merveille. Mais finalement, le club de la capitale a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Même la Coupe de France a échappé au groupe de Christophe Galtier.

Les joueurs du PSG réclament une prime pour la saison 2022-2023

Le PSG a alors fait le ménage dans son vestiaire, se débarrassant notamment de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti. Mais si elles sont désormais loin des Rouge-et-Bleu, les quatre stars réclameraient une prime collective pour leurs résultats de la saison 2022-2023.

Nasser Al-Khelaïfi a brisé une vieille coutume