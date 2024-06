Mercato - PSG : Mbappé va réaliser le rêve du Real Madrid !

Pierrick Levallet

C'est officiel depuis plusieurs jours maintenant, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français ne prolongera pas dans la capitale. Il viendrait même tout juste de signer son nouvel engagement au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France aurait par la même occasion réalisé le grand rêve de Florentino Pérez.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais Kylian Mbappé a malgré tout voulu l’annoncer lui-même sur les réseaux sociaux. Le capitaine de l’équipe de France a fait savoir qu’il n’allait pas prolonger au PSG et qu’il allait donc partir le 30 juin prochain une fois son contrat expiré. Et une tendance claire se profile pour sa prochaine destination.

PSG - Mbappé : Le Real Madrid fait une demande à Deschamps https://t.co/tfDCtqxWSH pic.twitter.com/gullWk8oXD — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Direction le Real Madrid pour Mbappé !

Si Manchester United et Liverpool se sont positionnés, le Real Madrid fait figure de favori dans ce dossier comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Fabrizio Romano a même révélé ces dernières heures que Kylian Mbappé venait tout juste de signer son nouveau contre chez les Merengue .

Florentino Pérez réalise son plus grand fantasme