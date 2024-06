Mercato : Mbappé a refusé un pactole pour rester au PSG

Jean de Teyssière

C'est la fin du feuilleton. Enfin, pas tout à fait. Le Real Madrid n'a toujours pas annoncé officiellement que Kylian Mbappé sera l'un des leurs la saison prochaine. Mais toutes les planètes semblent être alignées pour que cette collaboration se fasse. Fabrizio Romano rappelle cependant que le salaire que touchera Mbappé à Madrid sera bien inférieur à ce qu'il lui avait été proposé en 2022.

Au cours d'une interview accordée à CNN , Kylian Mbappé est revenu sur son faux-départ au Real Madrid en 2022 : « C'était plus que simplement rester au PSG. C'était la Coupe du monde au Qatar. Il y avait beaucoup de choses autour de ces choses. C'était une décision importante, une décision difficile mais je ne regrette rien. Je veux juste me souvenir des meilleures choses. Ce n'était pas une situation facile et je souhaite que personne ne vive ça. »

Kylian Mbappé va aller au Real Madrid

Après l'échec d'il y a deux ans, Kylian Mbappé va finalement rejoindre le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Le Bondynois a officialisé son départ du PSG le mois dernier et ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano a lâché son célèbre Here we go pour l'arrivée de Mbappé dans le club espagnol. La fin d'un très long feuilleton qui aurait pu se terminer dès 2022.

En 2022, le Real Madrid a fait une offre XXL à Mbappé

Le Real Madrid doit être plutôt content de signer Kylian Mbappé cette année, et ce, en tant que joueur libre. Déjà, sa non-signature en 2022 n'a pas empêché le club madrilène de remporter une quinzième Ligue des Champions dans son histoire, en disposant du Borussia Dortmund samedi (2-0). Mais surtout, le salaire proposé à Kylian Mbappé cette année est bien inférieur. D'après Fabrizio Romano, l'offre du Real Madrid en 2022 était proche de celle du PSG, soit 72M€ par an. En signant son contrat avec le Real Madrid en 2024, il devrait gagner 100M€ en cinq ans.