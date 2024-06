Mbappé arrive au Real Madrid, du lourd se prépare

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est la fin du feuilleton pour Kylian Mbappé. À 25 ans, l’international français évoluera au Real Madrid à partir de la saison prochaine. L’officialisation est imminente, et contrairement à ce qui a pu circuler, cette arrivée ne devrait pas avoir de conséquences sur l’avenir des autres attaquants de Carlo Ancelotti…

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir Kylian Mbappé devenir officiellement un joueur du Real Madrid. Après sept années au PSG, l’international français évoluera à la rentrée chez les Merengue , désireux de s’attacher ses services depuis longtemps. Tout est désormais bouclé pour la signature du joueur selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, expliquant qu’il ne manque plus que l’annonce du Real Madrid pour voir le feuilleton se terminer.

Pas de changement pour les attaquants du Real Madrid ?

Quelles seront les conséquences de ce recrutement pour les autres attaquants du Real Madrid ? Alors que Vinicius Jr n’a pas à s’inquiéter pour sa place dans l’équipe de Carlo Ancelotti compte tenu de ses performances, Fabrizio Romano a expliqué sur son compte X que l’avenir de Rodrygo ne sera pas influencé non plus par l’arrivée de Kylian Mbappé. Il en est de même pour Arda Güler et Endrick, qui posera ses valises dans la capitale espagnole le mois prochain à sa majorité.

« Si je peux rester jusqu'à la fin de ma vie, je le ferai »