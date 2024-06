Mbappé : C’est signé, le Real Madrid lui a promis un pactole !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé touche enfin à sa fin. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano a lancé son fameux : Here We Go, afin de sceller le deal entre Mbappé et le Real Madrid. D’ailleurs, outre la prime à la signature, le Français pourrait toucher le jackpot à Madrid. Explications.

Ce dimanche, soit quelques heures seulement après le nouveau sacre du club espagnol en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (2-0), Fabrizio Romano a lancé le : Here We Go pour la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon ses informations, tous les documents auraient été signés par les parties concernées et le champion d’Espagne et d’Europe devrait faire l’annonce tant attendue la semaine prochaine.

Prime à la signature supérieure à 100M€ pour Mbappé ?

Par le biais de son Here We Go Podcast, Fabrizio Romano a communiqué des compléments d’informations sur le deal économique passé entre le clan Kylian Mbappé et le Real Madrid. « Il y a une prime à la signature importante pour Kylian Mbappé : plus de 100M€ divisée sur les cinq années de son contrat. Son salaire fixe sera similaire à ceux de Vinicius et Bellingham ».

Des bonus financiers grâce à la Liga, la Ligue des champions… et le Ballon d’or !