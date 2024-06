PSG - Succession de Mbappé : L’accord qui peut tout faire basculer ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG cible Khvicha Kvaratskhelia pour succéder à Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l’attaque, Naples n’a pas abandonné l’idée de prolonger son joueur. Les discussions sont toujours en cours entre deux parties qui ne seraient pas si loin d’un accord. Le président Aurelio De Laurentiis serait disposé à répondre aux exigences du clan géorgien…

« Il y a un intérêt et une offre du PSG, tout dépend de la décision de Naples et de son président ». Cette semaine, l’agent de Khvicha Kvaratskhelia a confirmé auprès de la Gazzetta dello Sport l’offensive parisienne pour son joueur. Selon L’Équipe , le PSG et sa cible disposeraient déjà d’un accord en vue d’une arrivée cet été, mais Luis Campos doit encore en faire de même avec le Napoli, et cela s’annonce plus difficile.

Le Napoli ne lâche pas Kvaratskhelia

Le président Aurelio De Laurentiis n’a pas l’intention de laisser filer son ailier, et il en est de même pour Antonio Conte qui prendra les rênes du Napoli lors du prochain exercice. Ce dimanche, le Corriere dello Sport annonce qu’une prolongation de Khvicha Kvaratskhelia à Napoli reste envisageable, alors que les négociations sont toujours en cours.

Les négociations se poursuivent

Le quotidien transalpin explique que le Napoli souhaite prolonger le Géorgien jusqu’en 2029 avec un salaire plus que doublé. L’idée d’Aurelio De Laurentiis serait d’inclure dans le bail une clause libératoire semblable à celle de Victor Osimhen proche des 130M€. Les deux parties se sont quittées en promettant de faire le point prochainement en se disant ouverts à l’idée de poursuivre leur collaboration. S’il y a encore de la distance entre la proposition napolitaine et les exigences du clan Kvaratskhelia, un accord reste possible pour une prolongation…