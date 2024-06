Transferts : Le PSG a trouvé son nouveau Mbappé, ce sera 160M€

Jean de Teyssière

Le PSG sait qu'il va devoir faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. À la fin du mois de juin, son contrat expire et le club parisien cherche un remplaçant. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance et le PSG serait prêt à débourser 120M€ pour l'ailier géorgien. Mais le SSC Naples n'a pas dit son dernier mot et cherche à inclure une clause libératoire de 160M€...

Au PSG, les dirigeants cherchent à remplacer au mieux Kylian Mbappé. Plusieurs noms circulent, comme ceux de Victor Osimhen ou encore Benjamin Sesko. Mais le nom qui revient le plus en ce moment est celui de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier gauche géorgien, sous contrat avec le SSC Naples jusqu'en juin 2027 pourrait arriver au PSG contre la somme de 120M€. Cette somme a été discutée au cours d'une réunion à Monaco entre les représentants de Kvaratskhelia et Luis Campos, le conseiller du football du PSG.

Naples veut prolonger Khvicha Kvaratskhelia

Dans sa volonté de signer Khvicha Kvaratskhelia cet été, le PSG pourrait se heurter à la main de fer d'Aurelio De Laurentiis, le président du SSC Naples. Réputé comme étant très dur en affaires, le dirigeant italien pousserait toujours fort pour que son joueur prolonge son contrat. Le PSG va devoir attendre encore quelques jours pour savoir ce qu'il va se passer entre Naples et Khvicha Kvaratskhelia.

Une nouvelle clause à 160M€ ?