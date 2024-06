Mercato - Real Madrid : L’histoire se répète pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et l’un des axes de travail prioritaire du PSG est le renforcement de la charnière centrale de Luis Enrique. Leny Yoro (18 ans) est une cible du Paris Saint-Germain. Cependant, il se pourrait que le Français fasse une Jude Bellingham. Explications.

Le PSG s’est incliné à plusieurs reprises devant le Real Madrid ces dernières années sur le marché des transferts. Par exemple, Eduardo Camavinga, David Alaba, Antonio Rüdiger ont tous été annoncés au Paris Saint-Germain avant de finalement s’engager en faveur de la Casa Blanca.

Jude Bellingham avait teasé son arrivée au Real Madrid un an plus tôt

En mai 2022, Jude Bellingham s’était rendu au Stade de France afin de regarder la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid à Liverpool à l’époque. Le club merengue était vainqueur de cette confrontation (1-0) grâce à un but de Vinicius Jr. Bellingham avait révélé sa présence au stade par le biais des réseaux sociaux et avait même pris une photo avec son idole et légende du Real Madrid : Zinedine Zidane.

Mercato : Le Real Madrid annonce une signature avant Mbappé https://t.co/u0bgnjDV0B pic.twitter.com/U7NIbPMwIU — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Yoro imite Bellingham, le Real Madrid a déjà gagné son bras de fer face au PSG ?