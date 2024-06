Mercato - PSG : L’agent d’une star tease un gros projet !

Thomas Bourseau

De par ses multiples arrêts salvateurs, mais aussi ses boulettes occasionnelles, Gianluigi Donnarumma est clivant dans la fan base du PSG. Pourtant, il ne semble avoir aucun doute dans l’esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain sur l’importance du gardien italien. Un projet sur le long terme serait d’actualité à Paris à en croire les propos de son agent.

Gianluigi Donnarumma a bouclé sa troisième saison au PSG. Le champion d’Europe 2021 avec la sélection italienne a une nouvelle fois divisé l’opinion publique dans les matchs couperets du Paris Saint-Germain en Ligue des champions que ce soit face au FC Barcelone ou au Borussia Dortmund en quarts et demi-finales de la C1 pendant cet exercice.

Donnarumma se voit capitaine du PSG sur la durée ?

Pour autant, Gianluigi Donnarumma dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2026 au Paris Saint-Germain. Et comme il l’a annoncé dans les médias par le passé, il se sent bien au PSG. Pire, le directoire du Paris Saint-Germain aurait prévu de s’entretenir avec le clan Donnarumma en cette fin de saison afin d’évoquer le futur de la collaboration des deux parties selon Gianluca Di Marzio. Le journaliste de Sky Sport a même confié début mai que Gianluigi Donnarumma souhaitait non seulement continuer d’être le gardien numéro un du club, mais aussi d’en devenir à terme le capitaine.

«Le club est très content de lui, tant en ce qui concerne le président que Campos»