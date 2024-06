Mercato - OM : Un joueur veut partir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à l'OM, Simon Ngapandouetnbu n'a pas encore obtenu la chance de s'exprimer avec l'équipe première. Troisième dans la hiérarchie derrière Pau Lopez et Ruben Blanco, le portier camerounais de 21 ans souhaite quitter son club formateur cet été, sous la forme d'un prêt, afin d'obtenir du temps de jeu dans un grand championnat.

En avril dernier, l'OM annonçait la prolongation de Simon Ngapandouetnbu. Désormais lié à son club formateur jusqu'en 2026, le portier camerounais espère, néanmoins, obtenir sa chance ailleurs, étant donné que les places sont chères à Marseille.





« J’espère partir en prêt »

« J’ai pour objectif et ambition de jouer. J’espère partir en prêt l’année prochaine pour revenir encore plus fort. J’ai beaucoup évolué depuis la signature de mon premier contrat pro. Il s’est passé beaucoup de choses. Je travaille beaucoup et j’ai toujours travaillé avec des top gardiens (…) Petit à petit, je progresse » avait confié le gardien de 21 ans au moment de signer son contrat.

Son remplaçant déjà trouvé ?